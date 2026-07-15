Zum Feiern blieb nach der Glanzleistung keine Zeit

Noval geht zu Netcompany Ineos, Seixas geigt bei der Tour de France auf

Gesamtsieger Noval hat schon einen Profivertrag bei Netcompany Ineos in der Tasche. „Er war der Stärkste und ist es gefahren wie ein Pogacar bei den Profis“, erkannte Michi an. Ein weiterer Teenager, Paul Seixas, fährt aktuell sogar bei der Tour de France um einen Stockerlplatz. Der Trend ist nicht zu übersehen – immer mehr Rennställe setzen auf die Jugend.