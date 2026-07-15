Transfers? „Der Trainer-Wunsch ist bescheiden“

Die Generalprobe: Das war das mit Abstand beste Spiel unser Vorbereitung. Wir haben uns gegen einen starken Gegner sehr viele Chancen erspielt, waren klar tonangebend. Wir sind sehr glücklich mit dem Auftritt und freuen uns auf den Auftakt am kommenden Dienstag. Der Test gibt uns ein positives Gefühl, wir haben gute Schritte nach vorne gemacht.