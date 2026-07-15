Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Fabio Ingolitsch:

Transfers? „Der Trainer-Wunsch ist bescheiden“

Fußball National
15.07.2026 20:01
Seedy Jatta traf zwar nicht, rackerte aber gegen Pogon Stettin wieder unermüdlich.
Seedy Jatta traf zwar nicht, rackerte aber gegen Pogon Stettin wieder unermüdlich.(Bild: Richard Purgstaller)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Der letzte Testlauf dieser Vorbereitung ist geschlagen. Sturm besiegte in Donawitz den polnischen Erstligisten Pogon Stettin mit 1:0. Das späte Goldtor für die Schwarzen erzielte Axel Kayombo. Bevor es ans Eingemachte geht, nahm sich Trainer Fabio Ingolitsch für die „Krone“ ausführlich Zeit und sprach über...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Generalprobe: Das war das mit Abstand beste Spiel unser Vorbereitung. Wir haben uns gegen einen starken Gegner sehr viele Chancen erspielt, waren klar tonangebend. Wir sind sehr glücklich mit dem Auftritt und freuen uns auf den Auftakt am kommenden Dienstag. Der Test gibt uns ein positives Gefühl, wir haben gute Schritte nach vorne gemacht.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
15.07.2026 20:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
146.500 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
146.344 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Niederösterreich
Auffällige Motorengeräusche vor Crash mit 2 Toten
115.022 mal gelesen
Das Kleinflugzeug ist Sonntagmittag bei Gaming abgestürzt.
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
896 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
786 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Kolumnen
NEOS: Wo unbequeme Meinungen keinen Platz haben
753 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger übernahm – und schlug Matthias Strolz die Tür vor der Nase zu.
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
Fabio Ingolitsch:
Transfers? „Der Trainer-Wunsch ist bescheiden“
Fan-Jubiläum
Jetzt im LIVESTREAM: SK Rapid gegen Panathinaikos
Sport Tv Logo
Vor Millionenspiel
Keine „Spionagegefahr“ – Sturm deckt Karten auf!
Sport Tv Logo
Gegen Panathinaikos
XL-Test! So will Rapid auf höchstes Niveau kommen
Grgic-Verlängerung
Sturms neue Nummer neun mit neuem Vertrag!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf