Transfers? „Der Trainer-Wunsch ist bescheiden“

Der letzte Testlauf dieser Vorbereitung ist geschlagen. Sturm besiegte in Donawitz den polnischen Erstligisten Pogon Stettin mit 1:0. Das späte Goldtor für die Schwarzen erzielte Axel Kayombo. Bevor es ans Eingemachte geht, nahm sich Trainer Fabio Ingolitsch für die „Krone“ ausführlich Zeit und sprach über...
Die Generalprobe: Das war das mit Abstand beste Spiel unser Vorbereitung. Wir haben uns gegen einen starken Gegner sehr viele Chancen erspielt, waren klar tonangebend. Wir sind sehr glücklich mit dem Auftritt und freuen uns auf den Auftakt am kommenden Dienstag. Der Test gibt uns ein positives Gefühl, wir haben gute Schritte nach vorne gemacht.
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