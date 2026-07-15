WM-Halbfinale: Pfeifkonzert und Buhrufe bei Hymnen

Krieg und „Hand Gottes“

Denn der Falklandkrieg zwischen England und Argentinien in 1982 heizte fortgehend die Länderspiele zwischen den beiden Ländern ordentlich an. Nur vier Jahre später folgte dann das bittere WM-Aus der „Three Lions“, als man aufgrund des irregulären Handspiel-Tors von Diego Maradona im Viertelfinale ausschied – eine Situation, die den Engländern bis heute in den Köpfen bleibt.