Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Unsportliche Geste

WM-Halbfinale: Pfeifkonzert und Buhrufe bei Hymnen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.07.2026 21:33
Während der Hymnen beider Nationen gab es laute Pfeifkonzerte.
Während der Hymnen beider Nationen gab es laute Pfeifkonzerte.(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass das WM-Halbfinale zwischen den langjährigen Rivalen England und Argentinien hitzig werden sollte, war bereits bei den Hymnen der beiden Nationen klar. Statt „God save the King“ und der „Himno Nacional Argentino“ hörte man bloß ein lautes Pfeifkonzert und Buhrufe.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die argeninischen Fans sangen während der englischen Nationalhymne so laut, dass diese kaum zu hören war. Die englischen Fans revanchierten sich und buhten bei der Hymne für den amtierenden Weltmeister – unsportlich von beiden Seiten. Allerdings war dies zu erwarten, wenn man die Geschichte zwischen den beiden Nationen betrachtet.

Lesen Sie auch:
Englands Jude Bellingham im Zweikampf mit Argentiniens Enzo Fernandez.
WM-Halbfinale live
Emotionen kochen hoch: Rudelbildung, viele Fouls
15.07.2026

Krieg und „Hand Gottes“
Denn der Falklandkrieg zwischen England und Argentinien in 1982 heizte fortgehend die Länderspiele zwischen den beiden Ländern ordentlich an. Nur vier Jahre später folgte dann das bittere WM-Aus der „Three Lions“, als man aufgrund des irregulären Handspiel-Tors von Diego Maradona im Viertelfinale ausschied – eine Situation, die den Engländern bis heute in den Köpfen bleibt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.07.2026 21:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Tore und Highlights
Video: Hier stolpert Argentinien ins Halbfinale
Tore und Highlights
Video: Hier eliminiert England die Norweger
Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Die Highlights
Argentiniens verrückte Aufholjagd hier im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
146.964 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
146.734 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Niederösterreich
Auffällige Motorengeräusche vor Crash mit 2 Toten
115.022 mal gelesen
Das Kleinflugzeug ist Sonntagmittag bei Gaming abgestürzt.
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
896 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
788 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Kolumnen
NEOS: Wo unbequeme Meinungen keinen Platz haben
759 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger übernahm – und schlug Matthias Strolz die Tür vor der Nase zu.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Unsportliche Geste
WM-Halbfinale: Pfeifkonzert und Buhrufe bei Hymnen
WM-Halbfinale live
Emotionen kochen hoch: Rudelbildung, viele Fouls
Sport Tv Logo
Nur einer noch besser
Rekord! Harry Kane überholt England-Legende
Es gibt Änderungen
England fordert Weltmeister: Aufstellungen sind da
Krawalle nach WM-Aus
Frankreichs Horrornacht: Autos brannten, ein Toter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf