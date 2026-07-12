Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!

Sportliche Tragödie im tschechischen Brünn: Der österreichische Motorradrennfahrer Philipp Steinmayr ist bei einem schweren Unfall am Wochenende ums Leben gekommen. Er wurde nur 32 Jahre alt.
Während die weltweit führenden MotoGP- und WorldSBK-Fahrer ein Motorradfestival am Sachsenring und im Donington Park feierten, kam es am Samstag im Rahmen der Alpe-Adria-Meisterschaft auf dem Automotodrom Brno in Tschechien zu einem fatalen Crash.
Sofortmaßnahmen halfen nicht mehr
Trotz sofortigen Eingreifens des medizinischen Teams erlag der 32-jährige Oberösterreicher Philipp „Stone“ Steinmayr den Verletzungen, die er beim Unfall erlitten hatte.
Offizielles Statement des Veranstalters (siehe Posting unten):
Steinmayr fuhr lange Zeit in der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) mit. Als Stammfahrer in der Superbike-Klasse bestritt er vor zwei Jahrne sein letztes Rennen.
Sein letztes Instagram-Posting schrieb er vor fünf Wochen. Darin gab er bekannt, nicht mehr Teil des National Motos Honda FMA zu sein.
Auch Rumäne verstarb
Rumäniens Adrian Rus wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, wo auch der 43-Jährige verstarb. Nach dem Unfall beschlossen die Veranstalter, das verbleibende Rennprogramm vollständig abzusagen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.