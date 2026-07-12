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Unfall-Drama in Brünn

Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!

Motorsport
12.07.2026 21:48
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.(Bild: Krone-Collage/AFP)
Porträt von krone Sport
Porträt von Kronen Zeitung
Von krone Sport und Kronen Zeitung

Sportliche Tragödie im tschechischen Brünn: Der österreichische Motorradrennfahrer Philipp Steinmayr ist bei einem schweren Unfall am Wochenende ums Leben gekommen. Er wurde nur 32 Jahre alt. 

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Während die weltweit führenden MotoGP- und WorldSBK-Fahrer ein Motorradfestival am Sachsenring und im Donington Park feierten, kam es am Samstag im Rahmen der Alpe-Adria-Meisterschaft auf dem Automotodrom Brno in Tschechien zu einem fatalen Crash.

Sofortmaßnahmen halfen nicht mehr
Trotz sofortigen Eingreifens des medizinischen Teams erlag der 32-jährige Oberösterreicher Philipp „Stone“ Steinmayr den Verletzungen, die er beim Unfall erlitten hatte. 

Offizielles Statement des Veranstalters (siehe Posting unten):

Steinmayr fuhr lange Zeit in der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) mit. Als Stammfahrer in der Superbike-Klasse bestritt er vor zwei Jahrne sein letztes Rennen. 

Sein letztes Instagram-Posting schrieb er vor fünf Wochen. Darin gab er bekannt, nicht mehr Teil des National Motos Honda FMA zu sein.

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Auch Rumäne verstarb
Rumäniens Adrian Rus wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, wo auch der 43-Jährige verstarb. Nach dem Unfall beschlossen die Veranstalter, das verbleibende Rennprogramm vollständig abzusagen.

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