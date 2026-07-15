Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Ab 16. Juli im Kino

Darum fasziniert Homers „Odyssee“ uns heute noch

Kino
15.07.2026 17:00
Die „Odyssee“ erzählt von der abenteuerlichen Heimreise des Königs Odysseus (Matt Damon) aus dem ...
Die „Odyssee“ erzählt von der abenteuerlichen Heimreise des Königs Odysseus (Matt Damon) aus dem Trojanischen Krieg.(Bild: © Universal Studios. All Rights Reserved.)
Porträt von Lukas Luger
Von Lukas Luger

250 Millionen Dollar Budget, rekordbrechender Vorverkauf, fast drei Stunden Laufzeit, ein starbesetzter Cast von Matt Damon über Zendaya bis zu Tom Holland: Christopher Nolans „Die Odyssee“ wird einer der Filme des Jahres. Was fasziniert uns an einer Geschichte, die fast 3000 Jahre alt ist? 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Königlicher Held, schlitzohriger Hochstapler, besorgter Vater, notorischer Schürzenjäger: Odysseus ist eine der komplexesten Figuren der Literaturgeschichte. Durch Homers Dichtkunst wurde er unsterblich, dessen meisterhaftes Epos begeistert Leser seit fast 2.800 Jahren.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kino
15.07.2026 17:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Abenteuer & Spannung
Kinostarts: Verrückte Minions & meisterhafte Diebe
Top-Besetzung
Nach „House of the Dragon“, jetzt Supergirl
Kinostarts der Woche
Blutiger Roadtrip-Horror und Kevin James verliebt
Kino als Musikerlebnis
Dieser Musiker rocken derzeit die große Leinwand
Alles anders!
Mit 57: Hugh Jackman zieht seinen Neustart durch
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
145.251 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
144.440 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
122.976 mal gelesen
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
894 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
760 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Kolumnen
NEOS: Wo unbequeme Meinungen keinen Platz haben
675 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger übernahm – und schlug Matthias Strolz die Tür vor der Nase zu.
Mehr Kino
Krone Plus Logo
Ab 16. Juli im Kino
Darum fasziniert Homers „Odyssee“ uns heute noch
Alle Fakten zum Film
Opulenter geht’s nicht: Blockbuster „Die Odyssee“
Trailer ist da!
Tom Cruise in „Digger“ fast nicht wiederzuerkennen
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Was steckt hinter dem Phänomen „Backrooms“?
Kino mit Wow-Effekt
„Vaiana“ als Realfilm & singende Hollywood-Stars
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf