Darum fasziniert Homers „Odyssee“ uns heute noch

250 Millionen Dollar Budget, rekordbrechender Vorverkauf, fast drei Stunden Laufzeit, ein starbesetzter Cast von Matt Damon über Zendaya bis zu Tom Holland: Christopher Nolans „Die Odyssee“ wird einer der Filme des Jahres. Was fasziniert uns an einer Geschichte, die fast 3000 Jahre alt ist?
Königlicher Held, schlitzohriger Hochstapler, besorgter Vater, notorischer Schürzenjäger: Odysseus ist eine der komplexesten Figuren der Literaturgeschichte. Durch Homers Dichtkunst wurde er unsterblich, dessen meisterhaftes Epos begeistert Leser seit fast 2.800 Jahren.
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