Argentiniens Matchwinner vergoss bei Jubel Tränen

„Habe immer davon geträumt“

„Es ist wirklich überwältigend“, brach der Inter-Stürmer im Interview nach dem Spiel erneut in Tränen aus. „ Seit mir mein Vater mein erstes Paar Fußballschuhe gekauft hat, habe ich davon geträumt, dieses Tor zu erzielen.“ „Meine Familie, die bedeutet mir aber mehr als das Tor“, dankte Martinez auch seinen Engsten. „Meine beiden Kinder stehen dort drüben, die haben mein Leben verändert.“