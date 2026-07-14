„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“

Vor allem in Tourismusregionen und beliebten Innenstadt-Lokalen sorgen die Getränkepreise zunehmend für Diskussionen. Was früher als günstige Erfrischung galt, kann heute schnell zu einem kleinen Luxus werden. Auch in der „Krone“-Community erregen die Wucherpreise die Gemüter.
Einige „Krone“-Leser vertreten die Ansicht, dass jeder selbst entscheidet, wo er sein Geld ausgibt. Wer die Preise in einem Lokal als überzogen empfindet, könne auf andere Betriebe ausweichen oder ganz auf einen Besuch verzichten. Aus dieser Sicht regelt der Markt das Problem von selbst: Lokale mit fairen Preisen werden unterstützt, während sogenannte „Wucherlokale“ langfristig Kunden verlieren könnten.
Volle Gastgärten trotz hoher Preise
Dass die hohen Preise nicht zu einer sichtlichen Abkehr von Gästen führen, meinen unter anderem „Krone“-Leser Agentjoe und vjeverica. Bei den vollen Gastgärten dürften die Preise passen oder sogar noch zu billig sein.
Gemütlich am Balkon, auf der Terrasse oder im Wohnzimmer
Manche „Krone“-Leser stören sich kaum an den hohen Preisen in den Lokalen, da sie ohnehin den gemütlichen Abend zu Hause oder bei Freunden bevorzugen, wie Ottifant und Bea195678.
Eine klare Aufforderung an die Politik hat „Krone“-Leser kloburg1, der Spritzer und Bier auch als wirtschaftstreibenden Faktor in Österreich sieht.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie erleben Sie die Getränkepreise in Österreich? Wo haben Sie besonders teure oder faire Preise gesehen? Sind die aktuellen Kosten für Spritzer und Bier Ihrer Meinung nach noch gerechtfertigt? Hat sich für Sie der Gastrobesuch aufgrund der steigenden Preise verändert?
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