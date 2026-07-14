„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“

Einige „Krone“-Leser vertreten die Ansicht, dass jeder selbst entscheidet, wo er sein Geld ausgibt. Wer die Preise in einem Lokal als überzogen empfindet, könne auf andere Betriebe ausweichen oder ganz auf einen Besuch verzichten. Aus dieser Sicht regelt der Markt das Problem von selbst: Lokale mit fairen Preisen werden unterstützt, während sogenannte „Wucherlokale“ langfristig Kunden verlieren könnten.



