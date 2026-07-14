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Ein Seidel um 5,20

„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“

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14.07.2026 15:23
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.(Bild: A_n_d_i_K - stock.adobe.com)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Vor allem in Tourismusregionen und beliebten Innenstadt-Lokalen sorgen die Getränkepreise zunehmend für Diskussionen. Was früher als günstige Erfrischung galt, kann heute schnell zu einem kleinen Luxus werden. Auch in der „Krone“-Community erregen die Wucherpreise die Gemüter.

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Einige „Krone“-Leser vertreten die Ansicht, dass jeder selbst entscheidet, wo er sein Geld ausgibt. Wer die Preise in einem Lokal als überzogen empfindet, könne auf andere Betriebe ausweichen oder ganz auf einen Besuch verzichten. Aus dieser Sicht regelt der Markt das Problem von selbst: Lokale mit fairen Preisen werden unterstützt, während sogenannte „Wucherlokale“ langfristig Kunden verlieren könnten.

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Fairplay
Die Konsumenten sollten sich die Preise genau anschauen und die Wucherlokale meiden, vielleicht vergeht Ihnen dann die Gier.
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TZKroneLeser1604918
Kann man kaufen und trinken, muß man aber nicht ! Brauchen sich nicht wundern das keiner mehr kommt !
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Benda
Abzocker ... Getränkekarte ansehen, aufstehe und gehen ...
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Volle Gastgärten trotz hoher Preise 
Dass die hohen Preise nicht zu einer sichtlichen Abkehr von Gästen führen, meinen unter anderem „Krone“-Leser Agentjoe und vjeverica. Bei den vollen Gastgärten dürften die Preise passen oder sogar noch zu billig sein.

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Agentjoe
Am Wochenende bekommst fast nirgends einen Platz, also noch zu billig
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vjeverica
wenn man sich aber so anschaut, wie voll all die Gastgärten sind (wenn man z.B. in der Innenstadt von Linz vorbei kommt, in der Plus City...), dann passen die Preise schon *g*
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Gemütlich am Balkon, auf der Terrasse oder im Wohnzimmer
Manche „Krone“-Leser stören sich kaum an den hohen Preisen in den Lokalen, da sie ohnehin den gemütlichen Abend zu Hause oder bei Freunden bevorzugen, wie Ottifant und Bea195678.

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Ottifant
Wo ist das Problem?
Mit Freunden auf der Terrasse mit Musik oder beim Fußball im klimatisierten Wohnzimmer kostet das Freistädter nur 1,10 €.
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Bea195678
...ein Flascherl vom Billa, Spar usw. und gemütlich am Balkon/Terrasse inklusive "Füsse hochlagern" ....und da Wirt schaut quasi durch de Finger...😂
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Eine klare Aufforderung an die Politik hat „Krone“-Leser kloburg1, der Spritzer und Bier auch als wirtschaftstreibenden Faktor in Österreich sieht.

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kloburg1
Es reicht.
Ohne Alkohol würde die wirtschaftleistung den Bach runtergehen.

Tut was gegen die Preiserhöhung.

Es geht ums BIP.
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Ihre Meinung ist gefragt!
Wie erleben Sie die Getränkepreise in Österreich? Wo haben Sie besonders teure oder faire Preise gesehen? Sind die aktuellen Kosten für Spritzer und Bier Ihrer Meinung nach noch gerechtfertigt? Hat sich für Sie der Gastrobesuch aufgrund der steigenden Preise verändert? 

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