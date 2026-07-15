„In dieser Tonart ist Spanien nicht zu schlagen“

Ex-Sevilla-Goalgetter Toni Polster schwärmt nicht nur vom letzten Spiel der „Furia Roja“ gegen Frankreich. Die 62-jährige Stürmer-Legende kickte mit Teamchef Luis de la Fuente zusammen. Im Finale am Sonntag könnte der Rekord der Italiener fallen.
„Vor fast vier Jahren haben wir mit einer klaren Idee begonnen und der sind wir bis heute treu geblieben. Genau das hat uns an diesen Punkt gebracht. Wir sind auf eine der besten Nationalmannschaften der Welt getroffen. Doch ihnen stand das beste Team der Welt gegenüber. Das ist der Unterschied“, streute Spaniens Teamchef Luis de la Fuente seiner Truppe nach dem beeindruckenden 2:0-Sieg im WM-Halbfinale gegen Frankreich Rosen.
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