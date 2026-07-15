„In dieser Tonart ist Spanien nicht zu schlagen“

„Vor fast vier Jahren haben wir mit einer klaren Idee begonnen und der sind wir bis heute treu geblieben. Genau das hat uns an diesen Punkt gebracht. Wir sind auf eine der besten Nationalmannschaften der Welt getroffen. Doch ihnen stand das beste Team der Welt gegenüber. Das ist der Unterschied“, streute Spaniens Teamchef Luis de la Fuente seiner Truppe nach dem beeindruckenden 2:0-Sieg im WM-Halbfinale gegen Frankreich Rosen.