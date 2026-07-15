Bei Opernpremiere: So lief Doskozils 1. Auftritt

Auf der Gästeliste befand sich auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (56) mit Ehefrau Julia. Und sie enttäuschten nicht, obwohl er erst zu Ostern eine Kehlkopf-OP hatte (seit Mitte Juni werkt er auch wieder in seinem Amt). Er begrüßte die Leute – und sie gratulierten ihm zu diesem Comeback, so wie Christa Kummer. Auch für sie war es das erste Mal nach ihrer OP wieder auszugehen – sie machte eine tolle Figur.