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Nach Kehlkopf-OP

Bei Opernpremiere: So lief Doskozils 1. Auftritt

Adabei Österreich
15.07.2026 20:46
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Intendant Daniel Serafin lud zur „Tosca“-Premiere nach Sankt Margarethen im Burgenland. Die „Krone“ blickte hinter die Kulissen der gigantischen Inszenierung, bei der auch Landesvater Doskozil sein Society-Comback nach der letzten OP gab.

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Schon lange vor der „Tosca“-Premiere im Römersteinbruch von St. Margarethen war, „Alles in trockenen Tüchern“, gab Intendant Daniel Serafin (44) stolz zu Protokoll. Die vom ORF live übertragene Puccini-Oper lockte ein großes VIP-Publikum an, wie sich die „Krone“ selbst davon überzeugen konnte.

Erster Auftritt nach ihrer OP: Christa Kummer mit „Krone“-Tierlady Maggie Entenfellner (re.).
Erster Auftritt nach ihrer OP: Christa Kummer mit „Krone“-Tierlady Maggie Entenfellner (re.).(Bild: Alexander Tuma)
Ex-Sturm-Präsident Hannes Kartnig kam mit seiner Claudia.
Ex-Sturm-Präsident Hannes Kartnig kam mit seiner Claudia.(Bild: Alexander Tuma)
Mörbisch-Intendant Alfons Haider stattete St.-Margarethen-Intendant Daniel Serafin einen ...
Mörbisch-Intendant Alfons Haider stattete St.-Margarethen-Intendant Daniel Serafin einen kollegialen Besuch ab.(Bild: Alexander Tuma)
Ein echter Connaisseur der Hochkultur: Waterloo kam mit seiner Andrea.
Ein echter Connaisseur der Hochkultur: Waterloo kam mit seiner Andrea.(Bild: Alexander Tuma)
Bewahrte einen kühlen Kopf im heißen Steinbruch: Konstanze Breitebner.
Bewahrte einen kühlen Kopf im heißen Steinbruch: Konstanze Breitebner.(Bild: Alexander Tuma)

Auf der Gästeliste befand sich auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (56) mit Ehefrau Julia. Und sie enttäuschten nicht, obwohl er erst zu Ostern eine Kehlkopf-OP hatte (seit Mitte Juni werkt er auch wieder in seinem Amt). Er begrüßte die Leute – und sie gratulierten ihm zu diesem Comeback, so wie Christa Kummer. Auch für sie war es das erste Mal nach ihrer OP wieder auszugehen – sie machte eine tolle Figur.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (56) mit Ehefrau Julia
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (56) mit Ehefrau Julia(Bild: Alexander Tuma)

Adabei die Alt-Minister Margarete Schramböck und Alexander Schallenberg, Sänger Waterloo, Ex-Sturm-Präsident Hannes Kartnig, Schauspielerin Konstanze Breitebner, „Krone“-Tierlady Maggie Entenfellner und Alfons Haider. Wie kam’s? „Daniel Serafin und ich besuchen gegenseitig unsere Premieren. Das gebietet der Respekt.“

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