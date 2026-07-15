Bei Opernpremiere: So lief Doskozils 1. Auftritt

Intendant Daniel Serafin lud zur „Tosca“-Premiere nach Sankt Margarethen im Burgenland. Die „Krone“ blickte hinter die Kulissen der gigantischen Inszenierung, bei der auch Landesvater Doskozil sein Society-Comback nach der letzten OP gab.
Schon lange vor der „Tosca“-Premiere im Römersteinbruch von St. Margarethen war, „Alles in trockenen Tüchern“, gab Intendant Daniel Serafin (44) stolz zu Protokoll. Die vom ORF live übertragene Puccini-Oper lockte ein großes VIP-Publikum an, wie sich die „Krone“ selbst davon überzeugen konnte.
Auf der Gästeliste befand sich auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (56) mit Ehefrau Julia. Und sie enttäuschten nicht, obwohl er erst zu Ostern eine Kehlkopf-OP hatte (seit Mitte Juni werkt er auch wieder in seinem Amt). Er begrüßte die Leute – und sie gratulierten ihm zu diesem Comeback, so wie Christa Kummer. Auch für sie war es das erste Mal nach ihrer OP wieder auszugehen – sie machte eine tolle Figur.
Adabei die Alt-Minister Margarete Schramböck und Alexander Schallenberg, Sänger Waterloo, Ex-Sturm-Präsident Hannes Kartnig, Schauspielerin Konstanze Breitebner, „Krone“-Tierlady Maggie Entenfellner und Alfons Haider. Wie kam’s? „Daniel Serafin und ich besuchen gegenseitig unsere Premieren. Das gebietet der Respekt.“
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