Umweltbewusst einkaufen leicht gemacht

Der Inhalt ihres Einkaufskorbes ist wichtiger denn je – nicht nur für die Geldbörse. Denn mit der richtigen Einkaufsliste tun Sie nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sorgen dabei auch noch zahlreichen Wohlstandserkrakungen vor.
Wer gezielt darauf achtet, was in seinem Einkaufskorb landet, tut nicht nur viel für die Umwelt, sondern isst und lebt auch automatisch gesünder, wie Studien zeigen. Eine nachhaltige Lebensweise legt den Focus auf Ressourcenschonung. Einen wesentlichen Anteil hat dabei die Ernährung, gefolgt von Moblität und Energieverbrauch.
Der Zusammenhang mit einem gesteigerten Gesundheitsbewusstsein liegt auf der Hand: Fleischlose Kost trägt maßgeblich zur Klimaverbesserung bei, hat aber auch positiven Einfluss bei der Vermeidung sogenannter Wohlstandserkrankungen. Sogar das Risiko, Krebs zu bekommen, sinkt.
Ein weiteres Beispiel: Auf aggressive Reinigungsmittel zu verzichten, schont nicht nur die Umwelt, sondern verringert Hautreaktionen, Allergien und Atemwegserkrankungen. Das selbe gilt für Kosmetika.
Wir können schon beim täglichen Einkauf viel bewirken.
Tipps von Univ.-Prof. Hans-Peter Hutter, Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin der Medizinischen Universität Wien:
Greifen Sie so oft wie möglich zu unverpackten Produkten. Lebensmittel in Bioqualität, saisonal und regional bevorzugen.
Univ.-Prof. Hans-Peter Hutter, Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin der Medizinischen Universität Wien
Bild: Pic_Pichler
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