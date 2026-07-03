Orthopäden warnen: „Viele Schuhe schaden Füßen“

Hammer- und Krallenzehen kommen häufig vor

Auch Hammer- und Krallenzehen gehören zu den häufigsten Fehlstellungen des Vorfußes. Im Falle einer Hammerzehe ist das Mittelgelenk einer Zehe – meist der zweiten bis vierten – dauerhaft nach unten gebeugt. Sie erinnert dadurch an einen Hammer. Ursache ist vorwiegend ein Ungleichgewicht der Fußmuskulatur. Zudem erhöhen Spreiz-, Platt- oder Knickfuß das Risiko für Hammerzehen. „Auch spitze Schuhe oder hohe Absätze fördern diese Fehlstellung, da sie die Zehen über Jahre in eine unnatürliche Position zwingen. Davor kommt es zu Hornhautverdickung, Hühneraugen, Blasen oder offenen Stellen auf der betroffenen Zehe“, so Dr. Mattausch.