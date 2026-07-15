Die Herzogstadt setzt mit Ayurveda auf Gesundheit

Mit einer feierlichen Segnung durch Dompfarrer Gerhard Kalidz wurde am Mittwoch das Ayurveda-Hotel „Die Zeit“ in St. Veit offiziell eröffnet. „Prävention und bewusste Lebensführung gewinnen an Bedeutung. Mit unserem Hotel Ayurveda investieren wir in die Zukunft“, meint Eigentümer Freddy Riedl.
Freddy Riedl ist nicht nur Weinbauer und Erfinder der weltbekannten Uhrenmarke Jacques Lemans, sondern auch Hotelbesitzer. Er blickt optimistisch in die Zukunft. „Nach Corona haben wir das Hotel nicht mehr aufgesperrt. Jetzt ist die Ayurveda-Kur der neue Reiz.“ Die authentische Ayurveda-Betreuung soll das Aushängeschild werden. Dafür steht ein 20-köpfiges Team aus Indien zur Verfügung, das die Gäste nach traditionellen Methoden behandelt und begleitet. Koordiniert wird das gesamte Angebot von Preeti Hoffmann. „Sie hat ein Hotel gesucht, wir sind uns schnell einig geworden“, so Riedl.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.