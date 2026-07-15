Die Herzogstadt setzt mit Ayurveda auf Gesundheit

Freddy Riedl ist nicht nur Weinbauer und Erfinder der weltbekannten Uhrenmarke Jacques Lemans, sondern auch Hotelbesitzer. Er blickt optimistisch in die Zukunft. „Nach Corona haben wir das Hotel nicht mehr aufgesperrt. Jetzt ist die Ayurveda-Kur der neue Reiz.“ Die authentische Ayurveda-Betreuung soll das Aushängeschild werden. Dafür steht ein 20-köpfiges Team aus Indien zur Verfügung, das die Gäste nach traditionellen Methoden behandelt und begleitet. Koordiniert wird das gesamte Angebot von Preeti Hoffmann. „Sie hat ein Hotel gesucht, wir sind uns schnell einig geworden“, so Riedl.