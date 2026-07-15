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Im Kärntner Unterhaus

Paukenschlag! Klub zieht vor Saisonstart zurück

Fußball Unterhaus
15.07.2026 21:59
Konstantin Spörk (vorne) spielte vergangene Saison für St. Andrä.
Konstantin Spörk (vorne) spielte vergangene Saison für St. Andrä.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Am kommenden Wochenende startet das Kärntner Fußball-Unterhaus mit der 1. KFV-Cup-Runde durch. Ein Team steigt allerdings kampflos in die 2. Runde auf. Denn ein Verein zog sich mit der Kampfmannschaft kurzfristig aus dem Spielbetrieb zurück. Und: Ein „Spielerberater“ brachte einen 2. Klasse-Klub an den Abgrund.

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Am kommenden Wochenende kehrt das Fußball-Unterhaus mit der 1. Runde KFV-Cups zurück. Doch bevor man in Kärntner wieder richtig durchstartet, hat ein Team die Nennung zurückgezogen.

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