Paukenschlag! Klub zieht vor Saisonstart zurück

Am kommenden Wochenende startet das Kärntner Fußball-Unterhaus mit der 1. KFV-Cup-Runde durch. Ein Team steigt allerdings kampflos in die 2. Runde auf. Denn ein Verein zog sich mit der Kampfmannschaft kurzfristig aus dem Spielbetrieb zurück. Und: Ein „Spielerberater“ brachte einen 2. Klasse-Klub an den Abgrund.
Am kommenden Wochenende kehrt das Fußball-Unterhaus mit der 1. Runde KFV-Cups zurück. Doch bevor man in Kärntner wieder richtig durchstartet, hat ein Team die Nennung zurückgezogen.
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