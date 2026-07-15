Paukenschlag! Klub zieht vor Saisonstart zurück

Am kommenden Wochenende startet das Kärntner Fußball-Unterhaus mit der 1. KFV-Cup-Runde durch. Ein Team steigt allerdings kampflos in die 2. Runde auf. Denn ein Verein zog sich mit der Kampfmannschaft kurzfristig aus dem Spielbetrieb zurück. Und: Ein „Spielerberater“ brachte einen 2. Klasse-Klub an den Abgrund.