Berufsunfähigkeit – schneller Weg in die Armut?

Gravierende Folgen bei Verlust der Arbeitskraft

Das Erwerbseinkommen bleibt meist die Hauptquelle, daher hat der Verlust der Arbeitskraft gravierende Folgen. Erkrankung oder Unfall führen zur Krankschreibung, längere Krankzeiten reduzieren finanziellen Spielraum, Therapien erhöhen Ausgaben. Berufsunfähigkeit bedeutet lebenslangen Einkommensverlust, obwohl in der Pensionsversicherung Pflichtversicherung besteht. Sie greift aber nur bei bestimmten Mindestbeitragszeiten.