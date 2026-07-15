Rekord! Harry Kane überholt England-Legende

Überholt hat Kane damit Stürmer-Ikone Wayne Rooney, der 120-mal für England in einem Pflichtspiel auf dem Platz stand. Um sich die alleinige Bestmarke zu sichern, fehlen dem 32-jährigen Briten nur noch fünf Spiele. Dann würde er auch an Torhüter Peter Shilton vorbeiziehen, welcher mit 125 Einsätzen Englands Rekordnationalspieler ist.