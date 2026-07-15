Wird Messi jetzt Maradona endgültig überflügeln?

Er hat auf Klub-Ebene gewonnen, was es zu gewinnen gibt, hat Rekorde gebrochen noch und nöcher – und doch ist Lionel Messi in seiner Heimat Argentinien lange Zeit ein wenig im Schatten der „Albiceleste“-Ikone Diego Maradona geblieben. Seit dem WM-Triumph von 2022 ist das alles nicht nur vergessen, nein, sollte Messi die Argentinier im Finale am Sonntag erneut auf den globalen Fußball-Thron führen, würde er Maradona sogar endgültig überflügeln …