Smart oder hart? Weg zur psychischen Behandlung

„Wenn wir über Gesundheit sprechen, dann müssen wir immer auch über psychische Gesundheit sprechen. Denn psychische Gesundheit ist keine Randfrage unseres Gesundheitssystems“, betont Gesundheitsministerin Korinna Schumann bei der Präsentation der Bilanz zu 100 Tagen psyhelp. psyhelp ist eine Serviceplattform des Berufsverbandes Österreichischer Psychologen, die sich um die Vermittlung der Kassenplätze kümmert.