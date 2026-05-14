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100 Tage psyhelp

Smart oder hart? Weg zur psychischen Behandlung

Mentale Stärke & Emotionale Balance
14.05.2026 11:34
In Österreich gibt es derzeit rund 12.000 Klinische Psychologen. Insgesamt 120.700 Einheiten ...
In Österreich gibt es derzeit rund 12.000 Klinische Psychologen. Insgesamt 120.700 Einheiten können derzeit über die Krankenkasse kostenlos angeboten werden.(Bild: lev dolgachov)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Seit 100 Tagen ist eine klinisch-psychologische Behandlung erstmals auf Kosten der Krankenkasse möglich. Die erste Bilanz fällt positiv aus. Krone+ fragte nach, wer eine psychische Behandlung braucht, wie er dazu kommt und wer sie gratis bekommt.

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„Wenn wir über Gesundheit sprechen, dann müssen wir immer auch über psychische Gesundheit sprechen. Denn psychische Gesundheit ist keine Randfrage unseres Gesundheitssystems“, betont Gesundheitsministerin Korinna Schumann bei der Präsentation der Bilanz zu 100 Tagen psyhelp. psyhelp ist eine Serviceplattform des Berufsverbandes Österreichischer Psychologen, die sich um die Vermittlung der Kassenplätze kümmert.

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