Spanien-Goalie Simon knackt gegen ÖFB-Team Rekord

Spaniens Torhüter Unai Simon hat ausgerechnet im Sechzehntelfinale gegen Österreich einen Fußball-WM-Rekord gebrochen!
Der Schlussmann hielt sein Tor beim 3:0-Erfolg sauber und ist damit nun bei WM-Endrunden seit 519 Minuten ohne Gegentor
Walter Zenga überflügelt
Damit überflügelte der Profi von Athletic Bilbao den Italiener Walter Zenga, der bei der Heim-WM 1990 zwischen dem Auftaktspiel gegen Österreich und dem Halbfinale gegen Argentinien 517 Minuten lang ohne Gegentor geblieben war.
Letztmals von Japaner bezwungen
Simons Serie begann bei der WM 2022 in Katar, als er im letzten Gruppenspiel gegen Japan (1:2) in der 51. Minute von Ao Tanaka bezwungen wurde. Danach folgte zwar das Aus im Achtelfinale gegen Marokko, aber nach einem 0:0 erst im Elfmeterschießen.
Bei der aktuellen WM in Amerika wurde Simon weder von den Kickern von Kap Verde (0:0) noch jenen aus Saudi-Arabien (4:0), Uruguay (1:0) und Österreich (3:0) bezwungen.
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