Spanien-Goalie Simon knackt gegen ÖFB-Team Rekord

Letztmals von Japaner bezwungen

Simons Serie begann bei der WM 2022 in Katar, als er im letzten Gruppenspiel gegen Japan (1:2) in der 51. Minute von Ao Tanaka bezwungen wurde. Danach folgte zwar das Aus im Achtelfinale gegen Marokko, aber nach einem 0:0 erst im Elfmeterschießen.