Alex Schlager stemmt sich gegen Superstar Yamal

Doppelparade in Nachspielzeit

Auch in der Nachspielzeit zeichnete sich der Österreicher mit einer Doppelparade erneut aus. Erst tippte er Baenas Freistoß gerade noch an die Querlatte, das Leder fiel allerdings fast senkrecht wieder vom Himmel und seine Feldspieler konnten nicht klären. Yamal rauschte in einem Mordstempo heran und haute auf den freien Ball, keine fünf Meter vor dem Tor - Schlager rettete wieder! „Alex Schlager mit einer Weltklasse-Partie“, lobten ihn auch die ServusTV-Moderatoren in der Halbzeit.