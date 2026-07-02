Alex Schlager stemmt sich gegen Superstar Yamal

Das große Duell der ersten Halbzeit beim WM-Kracher Österreich gegen Spanien hieß Alexander Schlager gegen Lamine Yamal. Dabei packte Österreichs Nummer eins gleich mehrmals wichtige Paraden gegen den jungen Superstar aus – sorgte im Alleingang dafür, dass es „nur“ beim 0:1 blieb.
Spanien konnte in der ersten Halbzeit viele Großchancen gegen die ÖFB-Elf herausspielen – viele davon über die starke rechte Seite mit Superstar Lamine Yamal. Dieser zog in der 32. Spielminute fast rechtwinklig in die Mitte und schloss aus einem fast unmöglichen Winkel ab – Schlager boxte das Leder weg.
Nur zwei Minuten später wurde Spanien erneut gefährlich – die Torchancen folgten mittlerweile im Minutentakt. Yamal wurde in den Lauf geschickt und hinterlief die Abwehr. Schlager kam jedoch rechtzeitig aus seinem Kasten heraus, verkürzte den Winkel und zwang Yamal dazu, den Ball über das Tor zu heben. Auch den folgenden Eckball fing die Nummer eins ganz cool herunter.
Doppelparade in Nachspielzeit
Auch in der Nachspielzeit zeichnete sich der Österreicher mit einer Doppelparade erneut aus. Erst tippte er Baenas Freistoß gerade noch an die Querlatte, das Leder fiel allerdings fast senkrecht wieder vom Himmel und seine Feldspieler konnten nicht klären. Yamal rauschte in einem Mordstempo heran und haute auf den freien Ball, keine fünf Meter vor dem Tor - Schlager rettete wieder! „Alex Schlager mit einer Weltklasse-Partie“, lobten ihn auch die ServusTV-Moderatoren in der Halbzeit.
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