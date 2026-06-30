Abkürzung kostete Florianijünger das Leben

Trauer im Mühlvietel um einen beliebten und engagierten Feuerwehrmann, der seiner Wehr auch fünf Jahre als Kommandant vorgestanden hatte. Die Hintergründe für sein Ableben sind tragisch. Der 44-Jährige hätte nach einer Firmenfeier eine Abkürzung nehmen wollen ...
„Lieber Jerome, wir werden dich vermissen!“ – Betroffenheit herrscht unter den Feuerwehrkameraden von Jerome Wörister (44) in Unterweitersdorf. Sie müssen von ihrem ehemaligen Kommandanten, der zwischen 2013 und 2018 der Feuerwehr vorstand, und begeistertem Florianijünger Abschied nehmen.
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