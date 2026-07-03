Drama in Minute 90+13: Erst Jubel, dann WM-Aus!

Was für ein Drama rund um Luka Modric und Co.: In der 13. Minute der Nachspielzeit jubelte Kroatien über den vermeintlichen 2:2-Ausgleich gegen Portugal. Doch Schiedsrichter Espen Eskas nahm den Treffer zurück.
Ein letzter Versuch! In Minute 90+13 flankte Kroatien noch einmal aus dem Halbfeld in den Sechzehner. Über Igor Matanovic und Mario Pasalic kam der Ball plötzlich zu Josko Gvardiol, der das runde Leder im Tor versenkte und die Kroaten vor Freude ausflippen ließ.
Mit etwas Verzögerung meldete sich jedoch der VAR zu Wort. Espen Eskas wurde zum Monitor geschickt und sah sich die Szene noch einmal an. Weil Matanovic den Ball minimal mit dem Kopf berührt und sich Pasalic zu diesem Zeitpunkt im Abseits befunden hatte, wurde der Treffer zurückgenommen.
Modric verabschiedet sich
Wütende Proteste der Kroaten waren die Folge. Doch nichts half! Am Ende gab es bittere Tränen. Nach dem Last-Minute-Drama müssen Modric und Co. die Heimreise antreten. Während sich Kroatiens Altmeister von der WM-Bühne verabschiedet, darf Portugals Cristiano Ronaldo weiter vom Titel träumen.
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