0:3! Das war die höchste Niederlage unter Rangnick

Das 0:3 gegen Spanien war die höchste Niederlage für die österreichische Nationalmannschaft in der Ära Ralf Rangnick.
Überhaupt war es die höchste Niederlage für Österreich seit September 2021: Damals verlor das ÖFB-Team unter Trainer Franco Foda in der WM-Qualifikation mit 2:5 in Israel. Der dortige Teamchef damals hieß Andreas Herzog.
Am Donnerstag also setzte es wieder einmal eine empfindliche Niederlage. Fast fünf Jahre lang hatte Österreich nicht mit drei Toren Unterschied – jetzt, gegen bärenstarke Spanier, war es so weit. Und das völlig verdient.
Erstmals seit 2010
Erstmals seit der WM 2010 (1:0 n. V. gegen die Niederlande) gewann Spanien damit wieder ein K.-o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft. Es war Spaniens höchster Sieg in einem K.-o.-Spiel der Weltmeisterschaft seit einem 3-0-Sieg gegen die Schweiz im Jahr 1994.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.