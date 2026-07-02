Ab 21 Uhr LIVE: Spanien gegen Österreich

Sechs erzielten Toren stehen nach drei Partien auch sechs – teilweise einfache – Gegentore gegenüber. „Dass wir im Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft Luft nach oben haben, ist logisch“, erklärte Rangnick. „Dass wir ein paar Dinge besser machen müssen, wenn wir eine Chance haben wollen, wissen wir. Wenn man bedenkt, dass wir mit Spanien auf eine Mannschaft treffen, die technisch wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt ist in eigenem Ballbesitz, müssen wir sicher zulegen.“