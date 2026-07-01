Die rechte Gedankenwelt konservativer Schüler

Was geht in den Köpfen einiger Mitglieder der konservativ geprägten Schülerschaft vor? Nachdem die „Krone“ ekelhafte Chats, die Frauen herabwürdigen, rassistisch und menschenverachtend sind, veröffentlicht hat, kommt schon der nächste Aufreger. Auf einem Gruppenbild, auf dem auch ein späterer Schülerunions-Vertreter ist, wird ein rechtsextremer Gruß gezeigt.
Vorweg: Von den sieben jungen Herren, die auf dem der „Krone“ zugespielten Bild zu sehen sind, war nur einer bis Dienstag Mitglied und Vertreter der Schülerunion, ihres Zeichens immerhin die größte Schülervertretung des Landes. Auf „Krone“-Anfrage heißt es, dass jener noch am Dienstag umgehend ausgeschlossen wurde. Beim Rest der Burschen dürfte es sich um Freunde jenes Vertreters handeln.
Es ist ein Foto, an dem vieles irritiert. Martialisch wirkt das Gruppenbild, das in keinem offiziellen Rahmen entstanden sein dürfte – und vor allem offenbar ganz bewusst inszeniert.
Verstörendes Setting bei Treffen unter Schülern
Auf dem Tisch, hinter dem die Schüler sitzen und stehen, liegt eine Österreich-Flagge. Darauf stehen zwei Kerzen, ein Kreuz mit Jesus wurde ebenso darauf drapiert wie ein Soldatenhelm. Zusätzlich liegt ein Buch am Tisch, das sich bis dato aber nicht identifizieren ließ. Es dürfte sich jedenfalls um ein altes Buch handeln – ob es rechtsextremen Bezug hat oder nicht, ist unklar. Verstörend: Einer der abgebildeten Burschen zeigt grinsend den „88-Gruß“ (der achte Buchstabe aus dem Alphabet, steht für Heil Hitler) in die Kamera.
Nach außen christlich-konservativ, nach innen ultrarechts
Nun muss klargestellt werden, dass die Geschichte nur bedingt mit der Schülerunion als Organisation zu tun hat. Das Wiener Mitglied wurde, wie berichtet, sofort ausgeschlossen. Zusätzlich soll der Bursche zum Zeitpunkt der Fotoaufnahme 2024 noch kein Mitglied gewesen sein.
Das Foto wirft dennoch einen Schatten auf die krude Gedankenwelt mancher, die sich offiziell wohl eher als christlich-konservativ bezeichnen würden. Einer der Abgebildeten ist übrigens kein „Einzeltäter“. Auf seinem Instagram-Account postet er regelmäßig Fotos, in denen er stolz denselben Handgruß in die Kamera zeigt.
Ekel-Chats sorgen für Wirbel in der Schülerschaft
Erst am Montag wurden der „Krone“ Screenshots zugespielt, die die äußerst rassistischen, sexistischen und menschenverachtenden Einstellungen einiger Schülervertreter verdeutlichen. In jenem Fall fielen in einer Chatgruppe, in der sich Schülerunions-Mitglieder befunden hatten, Aussagen wie „A Frau ohne Brüste is wertlos“, „I geh als SS-Offizier bei da party dann“ oder Desto mehr ein Tier leidet, desto besser schmeckt das essen...“.
Die Schülervertreter reagierten auch in jenem Fall schnell. „Zutiefst bestürzt“ verurteilte man die Aussagen, die offenbar durch Kärntner Vertreter gefallen waren und verwies auf bereits umgesetzte Sensibilisierungs-Workshops und Richtlinien für Chatgruppen.
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