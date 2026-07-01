Die rechte Gedankenwelt konservativer Schüler

Verstörendes Setting bei Treffen unter Schülern

Auf dem Tisch, hinter dem die Schüler sitzen und stehen, liegt eine Österreich-Flagge. Darauf stehen zwei Kerzen, ein Kreuz mit Jesus wurde ebenso darauf drapiert wie ein Soldatenhelm. Zusätzlich liegt ein Buch am Tisch, das sich bis dato aber nicht identifizieren ließ. Es dürfte sich jedenfalls um ein altes Buch handeln – ob es rechtsextremen Bezug hat oder nicht, ist unklar. Verstörend: Einer der abgebildeten Burschen zeigt grinsend den „88-Gruß“ (der achte Buchstabe aus dem Alphabet, steht für Heil Hitler) in die Kamera.