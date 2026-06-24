Therapiehund Rainbow hilft, Ängste zu überwinden

Jeden Dienstag begleitet Therapiehund Rainbow Mag. Kathrin Fleischmann, Klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin, ins Universitätsklinikum Neunkirchen. Bereits seit 2022 unterstützen sie Patienten der Klinischen Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin beim Gesundwerden.
„Rainbow spendet Trost und begegnet den Menschen auf wohltuende Weise, ohne zu werten. In den Einheiten mit dem Therapiehund wird stets viel gelacht. Oft zaubert die Fellnase allein durch seine Anwesenheit und seine Lebensfreude den Patientinnen und Patienten ein Lächeln ins Gesicht und holt sie ins Hier und Jetzt“, erzählt Mag. Kathrin Fleischmann.
Als Brückenbauer im Beziehungsaufbau hilft er dabei, Vertrauen zu schaffen und den Zugang zu den Patientinnen und Patienten zu erleichtern. Immer wieder zeigt sich, wie positiv tiergestützte Interventionen das Wohlbefinden fördern, den Aufbau von Vertrauen unterstützen und therapeutische Prozesse bereichern können.
Mit seiner einfühlsamen Art öffnet der Hund Herzen, schafft wertvolle Momente der Begegnung und leistet einen besonderen Beitrag zum therapeutischen Angebot.
Prim. Ass.-Prof. Dr. Christian Wunsch, Vorstand der Klinischen Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Universitätsklinikum Neunkirchen
Darüber hinaus motiviert Rainbow zu mehr Bewegung und hilft den Patientinnen und Patienten dabei, Ängste zumindest vorübergehend zu überwinden – etwa wieder nach draußen zu gehen, die Nähe anderer Menschen in einer Gruppe auszuhalten oder gemeinsam Übungen zu bewältigen.
Fortbildung ist für beide Pflicht
Gemeinsam absolvierten Psychologin und der Helfer auf vier Pfoten die Ausbildung zum Therapiebegleithundteam beim Verein „Tiere helfen Leben“ und dem Messerli Institut der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Um weiterhin im Klinikum tätig sein zu dürfen, besuchen beide jährlich Fortbildungen und legen eine Prüfung ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.