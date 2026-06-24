Therapiehund Rainbow hilft, Ängste zu überwinden

„Rainbow spendet Trost und begegnet den Menschen auf wohltuende Weise, ohne zu werten. In den Einheiten mit dem Therapiehund wird stets viel gelacht. Oft zaubert die Fellnase allein durch seine Anwesenheit und seine Lebensfreude den Patientinnen und Patienten ein Lächeln ins Gesicht und holt sie ins Hier und Jetzt“, erzählt Mag. Kathrin Fleischmann.