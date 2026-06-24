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Wieder Lebensfreude

Therapiehund Rainbow hilft, Ängste zu überwinden

Mentale Stärke & Emotionale Balance
24.06.2026 16:00
Therapiehund Rainbow und Besitzerin Psychologin Mag. Kathrin Fleischmann.
Therapiehund Rainbow und Besitzerin Psychologin Mag. Kathrin Fleischmann.(Bild: Universitätsklinikum Neunkirchen)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Jeden Dienstag begleitet Therapiehund Rainbow Mag. Kathrin Fleischmann, Klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin, ins Universitätsklinikum Neunkirchen. Bereits seit 2022 unterstützen sie Patienten der Klinischen Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin beim Gesundwerden.

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„Rainbow spendet Trost und begegnet den Menschen auf wohltuende Weise, ohne zu werten. In den Einheiten mit dem Therapiehund wird stets viel gelacht. Oft zaubert die Fellnase allein durch seine Anwesenheit und seine Lebensfreude den Patientinnen und Patienten ein Lächeln ins Gesicht und holt sie ins Hier und Jetzt“, erzählt Mag. Kathrin Fleischmann.

Als Brückenbauer im Beziehungsaufbau hilft er dabei, Vertrauen zu schaffen und den Zugang zu den Patientinnen und Patienten zu erleichtern. Immer wieder zeigt sich, wie positiv tiergestützte Interventionen das Wohlbefinden fördern, den Aufbau von Vertrauen unterstützen und therapeutische Prozesse bereichern können.

Zitat Icon

Mit seiner einfühlsamen Art öffnet der Hund Herzen, schafft wertvolle Momente der Begegnung und leistet einen besonderen Beitrag zum therapeutischen Angebot.

Prim. Ass.-Prof. Dr. Christian Wunsch, Vorstand der Klinischen Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Universitätsklinikum Neunkirchen

Darüber hinaus motiviert Rainbow zu mehr Bewegung und hilft den Patientinnen und Patienten dabei, Ängste zumindest vorübergehend zu überwinden – etwa wieder nach draußen zu gehen, die Nähe anderer Menschen in einer Gruppe auszuhalten oder gemeinsam Übungen zu bewältigen.

Fortbildung ist für beide Pflicht
Gemeinsam absolvierten Psychologin und der Helfer auf vier Pfoten die Ausbildung zum Therapiebegleithundteam beim Verein „Tiere helfen Leben“ und dem Messerli Institut der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Um weiterhin im Klinikum tätig sein zu dürfen, besuchen beide jährlich Fortbildungen und legen eine Prüfung ab.

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