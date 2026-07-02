Taylor Swift soll bereits „Ja“ gesagt haben!

Millionen-Spende an Hilfsorganisationen

Zuvor soll das Paar in dieser Woche insgesamt 26 Millionen US-Dollar (knapp 23 Millionen Euro) für wohltätige Zwecke in den USA gespendet haben, teilte eine Vertreterin Swifts mit. Darunter seien etwa Hilfsorganisationen für Bedürftige, Tierschutzvereine sowie Musik- und Bildungsprogramme in den USA.