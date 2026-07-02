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Taylor Swift soll bereits „Ja“ gesagt haben!

Society International
02.07.2026 22:52
Hat Taylor Swift ihrem Travis Kelce bereits das Jawort gegeben?
Hat Taylor Swift ihrem Travis Kelce bereits das Jawort gegeben?(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Alle warten auf die Hochzeit des Jahres – und nun soll Taylor Swift allen aufgeregten Promi-Reportern und Paparazzi ein Schnippchen geschlagen haben. Denn Gerüchten zufolge haben die Sängerin und ihr Verlobter, Football-Star Travis Kelce, bereits „Ja, ich will“ gesagt – im kleinsten Kreis ...

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Noch vor der geplanten Mega-Feier im New Yorker Madison Square Garden sollen die beiden Verliebten heimlich, still und leise geheiratet haben, im kleinsten Kreis mit Familie und Freunden. Das berichtete die Rubrik „Page Six“ der „New York Post“ am Donnerstag unter Berufung auf mehrere ungenannte Quellen.

Millionen-Spende an Hilfsorganisationen
Zuvor soll das Paar in dieser Woche insgesamt 26 Millionen US-Dollar (knapp 23 Millionen Euro) für wohltätige Zwecke in den USA gespendet haben, teilte eine Vertreterin Swifts mit. Darunter seien etwa Hilfsorganisationen für Bedürftige, Tierschutzvereine sowie Musik- und Bildungsprogramme in den USA.

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Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte, Kelce ist Football-Spieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal die Super Bowl. Sie sind seit 2023 zusammen und verkündeten im vergangenen August via Instagram ihre Verlobung.

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