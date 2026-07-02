Ramsau wieder in der Spur: „Nur der erste Schritt“

Das steirische Herz des Nordischen Skisports musste zuletzt leiden. Doch jetzt tut sich endlich etwas auf der in die Jahre gekommenen Skisprungschanze in der Ramsau. Es könnte erst der Anfang einer umfassenden Sanierung sein. Genug für eine goldene Zukunft?
Die letzten 14 Monate waren hart für den Wintersportort Ramsau: Gescheiterte WM-Bewerbung, ausgelaufene Zulassung der Schanze, unklare Zukunft im Weltcup. Doch am Donnerstag gab es endlich eine gute Nachricht! Ab Mitte Juli bekommt die Skisprungschanze eine neue Anlaufspur, der Vertrag wurde am Donnerstag vor Ort unterzeichnet. „Das ist die Rettung für die Zukunft dieser Anlage“, jubelte Alois Stadlober, als Obmann des WSV Ramsau der „Hausherr“.
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