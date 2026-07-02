WM-Highlights

3:0 – Spanien drei Nummern zu groß für Österreich!

WM 2026 - Torvideos
02.07.2026 23:38
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Aus – Schluss und vorbei! Österreichs WM-Abenteuer endete im Spiel gegen Spanien mit dem 0:3 abrupt. Der amtierende Europameister zeigte der ÖFB-Elf schonungslos ihre Grenzen auf und zog ungefährdet ins Achtelfinale ein. Im Video gibt es die Highlights des Spiels

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