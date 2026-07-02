Schock um Italiano – aber „Rakete“ startet durch

„Muskelbündelriss in den Adduktoren, mehrere Wochen Pause!“ GAK-Sportchef Tino Wawra gab vor der Abreise ins Camp beim Stoiser in Loipersdorf ein Update zum Befinden von WM-Aktie Jacob Italiano. Fix: Der Australier absolviert seine Reha in Graz. Ein etwaiger Transfer ist wegen des späten Starts vieler internationaler Ligen noch nicht gänzlich auszuschließen.