Wenn der Geiz die eigene Welt regiert

Beim Theatersommer Haag dreht sich in diesem Jahr alles um das liebe Geld. Mit der Komödie „Der Geizige“ von Molière – in einer Bearbeitung von Leander Haußmann (Regie) – wird in Zeiten einer Konsumgesellschaft dem Wesen des Geizes im Menschen nachgespürt. In der schwungvollen Inszenierung (Bühne Max Lindner, Laura Weiss) geht es auch um Macht, Lüge, Tyrannei und die Liebe.