Van der Bellen: Aufmunternde Worte nach dem WM-Aus

Bitte an Eltern

Vor dem Spiel war der Bundespräsident mit einem besonderen Anliegen an alle Eltern herangetreten. Da das Spiel in Los Angeles stattfand und aufgrund der Zeitverschiebung erst um 21 Uhr MESZ begann, hatte er „eine Bitte im Namen Ihrer Kinder“. „Lassen Sie sie heute, also am Donnerstag, ein wenig länger aufbleiben“, hatte der 82-Jährige in einem Instagram-Video, umringt von Kindern, gemeint.