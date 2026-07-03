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„Habt alles gegeben“

Van der Bellen: Aufmunternde Worte nach dem WM-Aus

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.07.2026 01:42
Hängende Köpfe beim ÖFB-Team
Hängende Köpfe beim ÖFB-Team(Bild: EPA/CHRISTOPHER TORRES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem WM-Aus gegen Spanien gibt's für Österreichs Nationalteam aufmunternde Worte von Bundespräsident Alexander van der Bellen.

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„Die Reise unseres Nationalteams bei der WM nimmt in Los Angeles ihr Ende. Europameister Spanien war einfach zu stark“, schreibt Van der Bellen nach der 0:3-Niederlage via Twitter.

Und ergänzt: „Ich verstehe, dass ihr enttäuscht seid – aber Burschen, ihr habt alles gegeben. Das ganze Land hat mitgefiebert. Danke für euren Einsatz!“

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Bitte an Eltern
Vor dem Spiel war der Bundespräsident mit einem besonderen Anliegen an alle Eltern herangetreten. Da das Spiel in Los Angeles stattfand und aufgrund der Zeitverschiebung erst um 21 Uhr MESZ begann, hatte er „eine Bitte im Namen Ihrer Kinder“. „Lassen Sie sie heute, also am Donnerstag, ein wenig länger aufbleiben“, hatte der 82-Jährige in einem Instagram-Video, umringt von Kindern, gemeint. 

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