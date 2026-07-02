Skistar Feller: „Das Loch wurde immer tiefer!“

Mit harten Einheiten und viel Spaß bereitet sich die „WC3“-Trainingsgruppe der ÖSV-Skifahrer derzeit am Wörthersee auf die neue Saison vor. Manuel Feller geht‘s nach seiner Operation besser, er ist im körperlichen Aufbau. Mit der „Krone“ sprach er auch über seine mentalen Probleme, die er im Jänner erstmals offenbart hatte.
Yoga, Krafttraining, Pump Foil am Wasser und am Abend gemütlich fischen. Die Trainingswoche in Pörtschach am Wörthersee im Hotel Werzers ist für Österreichs „WC3“-Gruppe um die Ski-Asse Manuel Feller, Marco Schwarz und Stefan Brennsteiner jedes Jahr ein Highlight der Vorbereitung. „Es ist richtig schön hier, beim Training muss ich mich leider noch zurücknehmen“, erzählt Feller.
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