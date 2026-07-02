Skistar Feller: „Das Loch wurde immer tiefer!“

Mit harten Einheiten und viel Spaß bereitet sich die „WC3“-Trainingsgruppe der ÖSV-Skifahrer derzeit am Wörthersee auf die neue Saison vor. Manuel Feller geht‘s nach seiner Operation besser, er ist im körperlichen Aufbau. Mit der „Krone“ sprach er auch über seine mentalen Probleme, die er im Jänner erstmals offenbart hatte.