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Fairer Sportler, aber

Sabitzer ehrlich: „Gerade einfach nur enttäuscht“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.07.2026 23:23
(Bild: AFP/FRANCOIS NEL)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Marcel Sabitzer hat sich als erster ÖFB-Kicker nach dem bitteren WM-Aus gegen Spanien (0:3) zu Wort gemeldet. Dabei zeigte sich der Dortmund-Kicker als fairer Verlierer, ließ aber auch die tiefe Enttäuschung durchblicken. 

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Im Sechzehntelfinale war schließlich Schluss für die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick. Über 90 Minuten war man gegen den Titelaspiranten aus Spanien deutlich unterlegen, wie auch Sabitzer beklagte: „Sie waren heute besser als wir und ich kann nur zum Sieg und Weiterkommen gratulieren“, zeigte er sich als fairer Sportler. 

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Woran ist die Niederlage am Ende festzumachen? „Wir haben einen guten Start erwischt, aber es fehlten zum Schluss immer ein paar Kleinigkeiten – gerade im Spiel nach vorne. Und das haben die Spanier eben besser gemacht. Deshalb haben wir dann auch verloren“, analysiert der Dortmund-Legionär gegenüber Servus TV.

„Nicht nur Yamal“
Vor allem Lamine Yamal war mit seinen Aktionen besonders auffällig. „Aber sie sind eben nicht nur Yamal. Jeder einzelne Spanier – auch jene, die eingewechselt wurden, besitzen eine Topqualität“, so Sabitzer. Der Versuch, dieser Wucht durch kompaktes Auftreten entgegenzuwirken, sei an diesem Tag nicht über 90 Minuten gelungen. 

Lamine Yamal war kaum zu stoppen!
Lamine Yamal war kaum zu stoppen!(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Nun muss der ÖFB-Kicker aber erst einmal das Spiel verarbeiten. „Es freut mich, dass wir durchaus auch die Massen in Österreich bewegt haben und bei dieser WM dabei waren. Aber jetzt gerade bin ich einfach nur enttäuscht. Alle anderen Gefühle kommen erst zu einem späteren Zeitpunkt“, so Sabitzer abschließend. 

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