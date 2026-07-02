Sabitzer ehrlich: „Gerade einfach nur enttäuscht“

Nun muss der ÖFB-Kicker aber erst einmal das Spiel verarbeiten. „Es freut mich, dass wir durchaus auch die Massen in Österreich bewegt haben und bei dieser WM dabei waren. Aber jetzt gerade bin ich einfach nur enttäuscht. Alle anderen Gefühle kommen erst zu einem späteren Zeitpunkt“, so Sabitzer abschließend.