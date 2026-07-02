Ostseeradweg: Wo das Meer das Tempo vorgibt!

Die „Radkrone“ war auf einem der schönsten Abschnitte des Ostseeküstenradwegs unterwegs – und entdeckte eine Fahrradkultur, bei der der Blick aufs Meer wichtiger ist, als der Blick auf den Tacho.
Wer an Deutschlands Norden denkt, denkt an Wind, Wellen und Segelschiffe. Und einmal pro Jahr verwandelt sich die Kieler Förde in eine schwimmende Bühne für Dutzende Traditionssegler und Hunderte Boote, während Tausende Besucher die Ufer säumen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.