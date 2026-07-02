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Ostseeradweg: Wo das Meer das Tempo vorgibt!

Radkrone
02.07.2026 15:00
Kurzer Stopp im Hafen von Laboe – wo es auch köstliche Fischbrötchen gibt.
Kurzer Stopp im Hafen von Laboe – wo es auch köstliche Fischbrötchen gibt.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Die „Radkrone“ war auf einem der schönsten Abschnitte des Ostseeküstenradwegs unterwegs – und entdeckte eine Fahrradkultur, bei der der Blick aufs Meer wichtiger ist, als der Blick auf den Tacho. 

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Wer an Deutschlands Norden denkt, denkt an Wind, Wellen und Segelschiffe. Und einmal pro Jahr verwandelt sich die Kieler Förde in eine schwimmende Bühne für Dutzende Traditionssegler und Hunderte Boote, während Tausende Besucher die Ufer säumen.

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