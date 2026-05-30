Schlafapnoe: Wenn Schnarchen krank macht

Schnarchen wird zwar oft als nervig, aber auch oft als harmlos abgetan. Störend vor allem für die Personen, die daneben liegen und nachts davon geweckt werden. Doch hinter den nächtlichen Geräuschen kann mehr stecken als bloß eine lästige Begleiterscheinung des Schlafs. In manchen Fällen kann es ein ernstzunehmendes Warnsignal für eine Schlafapnoe sein – eine Erkrankung mit weitreichenden gesundheitlichen Folgen. HNO-Arzt Maximilian Hartl ist bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ zu Gast und klärt auf.