Fall Luger ist für die SPÖ längst nicht vom Tisch

Am Freitag fällt im Fall Klaus Luger womöglich das am Linzer Landesgericht das Urteil. Für Politikwissenschafter Peter Filzmaier ist aber schon jetzt klar: Die Affäre um den früheren Linzer Bürgermeister wird die SPÖ noch länger beschäftigen – mit möglichen Folgen bis zur Wahl 2027.
Für den ehemaligen Linzer Bürgermeister Klaus Luger gilt die Unschuldsvermutung. Am Freitag muss sich der frühere SPÖ-Spitzenpolitiker wegen des Vorwurfs der Untreue verantworten. Konkret geht es um ein Rechtsgutachten, das Luger 2023 in Auftrag gegeben haben soll, nachdem bekannt geworden war, dass der damalige Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum die Fragen für das Hearing um seine Bestellung vorab gekannt hatte.
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