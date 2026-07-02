Fall Luger ist für die SPÖ längst nicht vom Tisch

Für den ehemaligen Linzer Bürgermeister Klaus Luger gilt die Unschuldsvermutung. Am Freitag muss sich der frühere SPÖ-Spitzenpolitiker wegen des Vorwurfs der Untreue verantworten. Konkret geht es um ein Rechtsgutachten, das Luger 2023 in Auftrag gegeben haben soll, nachdem bekannt geworden war, dass der damalige Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum die Fragen für das Hearing um seine Bestellung vorab gekannt hatte.