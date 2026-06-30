Pkw gegen Laster: Autolenker verliert sein Leben

Ein Pkw-Lenker war von Maria Saal in Richtung Klagenfurt unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ihm ein Lkw-Fahrer entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Für den Autofahrer kam laut Einsatzkräften jede Hilfe zu spät. Er verstarb Dienstagmorgen noch an der Unfallstelle.