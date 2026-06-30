Pkw gegen Laster: Autolenker verliert sein Leben

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es in den frühen Dienstagmorgenstunden auf der Kärntner Schnellstraße S37 zwischen St. Veit und Klagenfurt gekommen. Ein Autolenker verlor dabei sein Leben.
Ein Pkw-Lenker war von Maria Saal in Richtung Klagenfurt unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ihm ein Lkw-Fahrer entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Für den Autofahrer kam laut Einsatzkräften jede Hilfe zu spät. Er verstarb Dienstagmorgen noch an der Unfallstelle.
Die Klagenfurter Schnellstraße S37 musste wegen des schweren Verkehrsunfalls gesperrt werden. Mehrere Feuerwehren, die Rettung, der Notarzt standen im Einsatz. Leider kommt es nicht selten zu schweren Verkehrsunfällen entlang dieser Strecke! Immer wieder verlieren dort Verkehrsteilnehmer ihr Leben.
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