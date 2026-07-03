Ronaldo bricht Bann – Schwester lässt aufhorchen

Katia Aveiro hat aufhorchen lassen: Wie die Schwester von Cristiano Ronaldo verriet, wird Portugals Superstar nach der Weltmeisterschaft seine Karriere im Nationalteam beenden.
„Genießt es, solange es noch geht. Es ist bald vorbei. Nach den Informationen, die ich aus zuverlässiger Quelle habe … ist dies sein letzter Tanz“, sagte Aveiro dem portugiesischen TV-Sender „SportTV“ vor dem Sechzehntelfinal-Duell mit Kroatien.
Somit steht es also fest: Trotz aller Spekulationen, dass der 41-Jährige vielleicht doch seine Karriere fortsetzen könnte, um mit seinem ältesten Sohn Cristiano Ronaldo Junior (16) zusammen für Portugal zu spielen, wird es nach dieser Weltmeisterschaft kein nächstes Mal geben. Vor 23 Jahren hatte „CR7“ sein Debüt für Portugal gefeiert, nun bahnt sich ein Ende an.
Erster WM-Treffer in K.-o.-Phase
Im WM-Sechzehntelfinale ließ Ronaldo Portugal jubeln: In Minute 68 versenkte der Superstar einen Elfmeter zum 1:1 und traf somit zum ersten Mal in einer WM-K.-o.-Phase. Am Ende zog man dank eines 2:1-Erfolgs gegen Kroatien ins Achtelfinale ein.
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