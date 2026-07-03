Ronaldo bricht Bann – Schwester lässt aufhorchen

Somit steht es also fest: Trotz aller Spekulationen, dass der 41-Jährige vielleicht doch seine Karriere fortsetzen könnte, um mit seinem ältesten Sohn Cristiano Ronaldo Junior (16) zusammen für Portugal zu spielen, wird es nach dieser Weltmeisterschaft kein nächstes Mal geben. Vor 23 Jahren hatte „CR7“ sein Debüt für Portugal gefeiert, nun bahnt sich ein Ende an.