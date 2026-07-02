Deutsch, Job, Kinder: Das entscheidet über Erfolg

Eine neue Befragung von Statistik Austria im Auftrag von Bundeskanzleramt und Österreichischem Integrationsfonds (ÖIF) liefert den Beweis: Der Arbeitsmarkt zeigt schonungslos, wer sich integriert – und wer nicht. Die Botschaft ist unbequem, aber eindeutig: Wer zum Arbeiten kommt, ist sofort Teil der Lösung.