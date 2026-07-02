Nach Sturz soll Radfahrer in Graz Strafe bezahlen

Der Grazer Markus Sauer versteht die Welt nicht mehr. Nachdem er mit dem Rad zu Sturz kam, wurde er abgestraft. Verletzt wurde außer ihm niemand, es gab auch keine weiteren Beteiligten. Polizei und Anwalt erklären die Rechtsgrundlage.
Was sich im ersten Moment anhört wie ein schlechter Scherz, wurde für Markus Sauer aus Graz zur Realität. Nachdem er am 29. Mai mit seinem Fahrrad am Münzgrabengürtel gestürzt war und sich das Schlüsselbein gebrochen hatte, wurde er von der Polizei abgestraft. Und das, obwohl niemand sonst in den Unfall verwickelt war. Wie geht das?
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