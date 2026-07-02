Die Zahlen! So chancenlos waren wir gegen Spanien

Trotz eines zwischenzeitlichen Zurückschaltens nach dem 2:0 in Minute 66 waren die Spanier auch bei gespielten Pässen überragend: 629 Pässen des Europameisters von 2024 standen lediglich deren 349 der Österreicher gegenüber. Verbunden mit dem Überhang in Sachen Ballbesitz im Verhältnis 64 zu 36 Prozent muss man konstatieren: Wer den Ball nicht hat, kann ihn nicht in den eigenen Reihen laufen lassen und auch nicht für Gefahr sorgen.