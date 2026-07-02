Altstar Owetschkin hängt ein Jahr bei Capitals an

Russlands Eishockey-Altstar Alexander Owetschkin hängt in der National Hockey League noch eine Saison an!
Der 40-Jährige gab am Donnerstag in einem Statement bekannt, noch ein Jahr für die Washington Capitals spielen zu wollen. Es wird die 22. Saison in der NHL für den langjährigen Kapitän der Capitals.
„Ich liebe es, Eishockey zu spielen!“
Owetschkin hält den Torrekord von 929 Treffern in 1573 Spielen im Grunddurchgang. Das Playoff miteingerechnet hat er schon über 1000 Tore erzielt.
Washington führte der ab September 41-jährige Owetschkin im Jahr 2018 zum Stanley Cup. „Ich bin gesund. Ich liebe es, Eishockey zu spielen und um Siege zu kämpfen“, sagte er über seine Entscheidung, weiterzumachen.
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