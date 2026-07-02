Warum Hundebesitzer zuerst Asbest-Gefahr erkennen

Stefan Stadler ist Teil jenes Investigativ-Teams von Greenpeace, das Asbest-Belastungen auf sechs Liesinger Straßen aufgedeckt hat. Er selbst gesteht: „Ich hätte nicht gedacht, dass das in Wien möglich ist.“ Die Entdeckung hat auch die Wiener alarmiert: Schon mehrere Hinweise auf weitere belastete Stellen in Wien sind bei der Umweltschutzorganisation seither eingegangen, mindestens zwei höchst brisant.