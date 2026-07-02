Warum Hundebesitzer zuerst Asbest-Gefahr erkennen

Der Fund von Asbest in mindestens sechs Straßen allein in Liesing macht Wienern ein mulmiges Gefühl: Wie groß ist die Gefahr? Gibt es für mich ein Risiko? Experten wägen das Risiko für die „Krone“ ab, bieten – mit teils ganz einfachen Tipps – Abhilfe und warnen vor allem Hundebesitzer.
Stefan Stadler ist Teil jenes Investigativ-Teams von Greenpeace, das Asbest-Belastungen auf sechs Liesinger Straßen aufgedeckt hat. Er selbst gesteht: „Ich hätte nicht gedacht, dass das in Wien möglich ist.“ Die Entdeckung hat auch die Wiener alarmiert: Schon mehrere Hinweise auf weitere belastete Stellen in Wien sind bei der Umweltschutzorganisation seither eingegangen, mindestens zwei höchst brisant.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.