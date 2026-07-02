Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Nach Funden in Wien

Warum Hundebesitzer zuerst Asbest-Gefahr erkennen

Wien
02.07.2026 18:00
Hohe Asbestbelastung wird Hunden viel schneller zum tödlichen Verhängnis als Menschen.
Hohe Asbestbelastung wird Hunden viel schneller zum tödlichen Verhängnis als Menschen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Der Fund von Asbest in mindestens sechs Straßen allein in Liesing macht Wienern ein mulmiges Gefühl: Wie groß ist die Gefahr? Gibt es für mich ein Risiko? Experten wägen das Risiko für die „Krone“ ab, bieten – mit teils ganz einfachen Tipps – Abhilfe und warnen vor allem Hundebesitzer.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Stefan Stadler ist Teil jenes Investigativ-Teams von Greenpeace, das Asbest-Belastungen auf sechs Liesinger Straßen aufgedeckt hat. Er selbst gesteht: „Ich hätte nicht gedacht, dass das in Wien möglich ist.“ Die Entdeckung hat auch die Wiener alarmiert: Schon mehrere Hinweise auf weitere belastete Stellen in Wien sind bei der Umweltschutzorganisation seither eingegangen, mindestens zwei höchst brisant.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
02.07.2026 18:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
20° / 29°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
20° / 29°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
18° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
19° / 29°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
19° / 30°
Symbol wolkig

krone.tv

krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
161.841 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
144.487 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
141.098 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1545 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
990 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
805 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Nach Funden in Wien
Warum Hundebesitzer zuerst Asbest-Gefahr erkennen
Krone Plus Logo
Zuwanderer-Befragung
Deutsch, Job, Kinder: Das entscheidet über Erfolg
Lebensversicherung
Untreue-Vorwürfe: Nächster Freispruch für Strache
Mega-Baustellen
Öffi-Chaos zum Start der Sommerferien
„Ich bin erleichtert“
Nach Privatanklage Freispruch für Anwalt Ainedter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf