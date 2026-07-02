Heftiger Zusammenprall! Schreckmoment um Arnie

Schreckmoment um ÖFB-Routinier Marko Arnautovic! Kurz nach seiner Einwechslung prallt der Stürmer mit Spanien-Torhüter Unai Simon zusammen und musste auf dem Platz behandelt werden.
In der 62. Spielminute rannte der kurz zuvor eingewechselte Arnautovic in Richtung des spanischen Strafraums und hatte dabei nur ein Ziel – den hoch nach vorn geschlagenen Ball unbedingt zu erwischen.
Hüfte gegen den Kopf
Ein Ziel, das aber auch Torwart Simon verfolgte. Der Spanier köpfte den Ball knapp außerhalb des Strafraums weg und prallte dabei voll mit Arnautovic zusammen. Der Österreicher bekam dabei die Hüfte des Schlussmanns gegen den Kopf.
Der ÖFB-Rekordtorschütze blieb anschließend auf dem Rasen liegen. Schiedsrichter Glenn Nyberg unterbrach die Partie, damit Arnie behandelt werden konnte. Nach kurzen sorgenvollen Momenten konnte der Routinier aber wieder aufstehen und das Spiel fortsetzen.
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