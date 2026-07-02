Arnautovic tränenreich: „Habe schon genug geweint“

Das war’s! Marko Arnautovic verabschiedet sich nach dem WM-Aus gegen Spanien aus dem österreichischen Nationalteam. „Das ist eine Katastrophe. Ich habe schon genug geweint“, wurde „Arnie“ emotional.
Marko Arnautovic bestritt am Donnerstag sein 137. Länderspiel für Rot-Weiß-Rot – und das 0:3 im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien war sein letztes. Nach 18 Jahren im ÖFB-Trikot beendet der 37-jährige Angreifer seine internationale Karriere.
„Gratulation an Spanien, wir haben es versucht. Spanien ist eine überragende Mannschaft, leider hat es nicht geklappt. Wir können trotzdem stolz auf uns sein“, sagte Arnautovic im ServusTV-Interview kurz nach Schlusspfiff. Mit dem Aus haderte er dennoch, die Tränen flossen.
„Das trifft mich“
Für ihn sei es „das größte Highlight, mit Österreich bei der WM zu spielen“. Nun zieht er einen Schlussstrich – der Rekord-Torjäger (49 Treffer für Österreich) beendet seine Nationalteamkarriere: „Es trifft mich, dass ich meine zweite Familie ab jetzt nicht mehr am Platz sehen werde.“
Neue Bestmarken
Seinen Legendenstatus im österreichischen Fußball hat er bei der WM zementiert. Mit seinen 37 Jahren wurde er nicht nur der älteste ÖFB-Spieler, der jemals bei einer WM auflief, sondern mit seinem Tor beim 3:1 gegen Jordanien auch der älteste ÖFB-Torschütze bei einer WM.
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