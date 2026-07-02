Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Rekordmann hört auf

Arnautovic tränenreich: „Habe schon genug geweint“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.07.2026 23:41
Marko Arnautovic wurde nach dem WM-Aus emotional.
Marko Arnautovic wurde nach dem WM-Aus emotional.(Bild: EPA/SCOTT STRAZZANTE)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Das war’s! Marko Arnautovic verabschiedet sich nach dem WM-Aus gegen Spanien aus dem österreichischen Nationalteam. „Das ist eine Katastrophe. Ich habe schon genug geweint“, wurde „Arnie“ emotional.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Marko Arnautovic bestritt am Donnerstag sein 137. Länderspiel für Rot-Weiß-Rot – und das 0:3 im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien war sein letztes. Nach 18 Jahren im ÖFB-Trikot beendet der 37-jährige Angreifer seine internationale Karriere.

Das ÖFB-Team muss die Heimreise antreten.
Das ÖFB-Team muss die Heimreise antreten.(Bild: EPA/CHRISTOPHER TORRES)

„Gratulation an Spanien, wir haben es versucht. Spanien ist eine überragende Mannschaft, leider hat es nicht geklappt. Wir können trotzdem stolz auf uns sein“, sagte Arnautovic im ServusTV-Interview kurz nach Schlusspfiff. Mit dem Aus haderte er dennoch, die Tränen flossen.

„Das trifft mich“
Für ihn sei es „das größte Highlight, mit Österreich bei der WM zu spielen“. Nun zieht er einen Schlussstrich – der Rekord-Torjäger (49 Treffer für Österreich) beendet seine Nationalteamkarriere: „Es trifft mich, dass ich meine zweite Familie ab jetzt nicht mehr am Platz sehen werde.“

Lesen Sie auch:
Da ging auch Ralf Rangnick (re.) und Kapitän David Alaba der Schmäh aus: Gegen Spanien war ...
Spanien viel zu gut
0:3! Das war die höchste Niederlage unter Rangnick
02.07.2026
Fairer Sportler, aber
Sabitzer ehrlich: „Gerade einfach nur enttäuscht“
02.07.2026
Ärgerlicher Zeitpunkt
Spanien-Goalie Simon knackt gegen ÖFB-Team Rekord
02.07.2026
Fanticker zum Matchtag
„Immerhin kein 0:9!“ Fans üben sich in Galgenhumor
02.07.2026
WM-Highlights
3:0 – Spanien drei Nummern zu groß für Österreich!
02.07.2026

Neue Bestmarken
Seinen Legendenstatus im österreichischen Fußball hat er bei der WM zementiert. Mit seinen 37 Jahren wurde er nicht nur der älteste ÖFB-Spieler, der jemals bei einer WM auflief, sondern mit seinem Tor beim 3:1 gegen Jordanien auch der älteste ÖFB-Torschütze bei einer WM.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.07.2026 23:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
3:0 – Spanien drei Nummern zu groß für Österreich!
WM-Highlights
0:2! Harmlose Bosnier – USA steht im Achtelfinale
WM-Highlights
Belgien dreht Partie – schickt Senegal nach Hause!
WM-Highlights
Doppelpack! Harry Kane rettet England den Aufstieg
WM-Highlights
Mexiko weiter perfekt – Ecuador kein Stolperstein
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
145.281 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
141.119 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Oberösterreich
Abkürzung kostete Florianijünger das Leben
115.480 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seit der Jugend war Jerome Wörister bei der Feuerwehr, die ihm höchsten Respekt zollt.
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1546 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
990 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
869 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM 2026 im TICKER
LIVE ab 1 Uhr: Ronaldos Portugal gegen Kroatien
Fanticker zum Matchtag
„Immerhin kein 0:9!“ Fans üben sich in Galgenhumor
Teamchef Rangnick:
„Mannschaft hat ihr eigentliches Ziel erreicht“
Rekordmann hört auf
Arnautovic tränenreich: „Habe schon genug geweint“
WM-Highlights
3:0 – Spanien drei Nummern zu groß für Österreich!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf