Arnautovic tränenreich: „Habe schon genug geweint“

„Das trifft mich“

Für ihn sei es „das größte Highlight, mit Österreich bei der WM zu spielen“. Nun zieht er einen Schlussstrich – der Rekord-Torjäger (49 Treffer für Österreich) beendet seine Nationalteamkarriere: „Es trifft mich, dass ich meine zweite Familie ab jetzt nicht mehr am Platz sehen werde.“