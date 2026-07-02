LIVE ab 1 Uhr: Ronaldos Portugal gegen Kroatien

Dzeko, Messi, Modric, Ronaldo: noch immer Topleistungen

Auf das Wiedersehen der beiden in Toronto wird jedenfalls die ganze Fußball-Welt schauen. Viele frühere Mit- und Gegenspieler sind bei dieser WM auch dabei – nur nicht mehr als Spieler. Sie arbeiten als Trainer, TV-Experten oder als Mitglieder der „FIFA Technical Study Group“, die dieses Turnier für den Weltverband analysiert. In Miami stellte die Expertengruppe ihren Zwischenbericht vor und ein Thema war auch: Wie geht das überhaupt – in diesem Alter noch Topleistungen auf WM-Niveau zu zeigen? Schließlich sind nicht nur Modric und Ronaldo in ihren Mannschaften maßgeblich. Superstar Lionel Messi ist 39 und führt – seit letzter Nacht mit Kylian Mbappé – die Schützenliste an. Der argentinische Kapitän erzielte bisher sechs Tore in drei Spielen und wurde dabei im dritten aus Schonungsgründen erst spät eingewechselt. Und bei Bosnien-Herzegowina ist der auch schon 40-jährige Edin Dzeko (40) Kapitän.