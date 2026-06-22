Das passiert, wenn ein Elfer verschossen wird

„Das Runde muss ins Eckige.“ Oder wie Herbert Prohaska derzeit auf Werbeplakaten der MA48 mahnt: „Das Dreckige muss ins Runde.“ Richtig dreckig kann es auch beim Elfmeterschießen werden. Vor allem für die Psyche. Was sich im Gehirn beim Schuss aus elf Metern abspielt, was das Scheitern aus einem Spieler macht und wie man gestärkt daraus hervorgeht, analysiert die Klinische Psychologin Christa Schirl: