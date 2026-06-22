Das passiert, wenn ein Elfer verschossen wird

Den Ball aus elf Metern ins Tor schießen. Eine Leichtigkeit, wenn es um nichts geht. Anders ist die Situation bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Psychologin Christa Schirl erklärt im zweiten Teil ihrer Krone+-Analyseserie die Schwierigkeit „Elfmeterschießen“.
„Das Runde muss ins Eckige.“ Oder wie Herbert Prohaska derzeit auf Werbeplakaten der MA48 mahnt: „Das Dreckige muss ins Runde.“ Richtig dreckig kann es auch beim Elfmeterschießen werden. Vor allem für die Psyche. Was sich im Gehirn beim Schuss aus elf Metern abspielt, was das Scheitern aus einem Spieler macht und wie man gestärkt daraus hervorgeht, analysiert die Klinische Psychologin Christa Schirl:
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