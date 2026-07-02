„Mannschaft hat ihr eigentliches Ziel erreicht“

Ganz ähnlich sah es Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer: „Glückwunsch an Spanien. In den ersten 20 Minuten, bis zur Pause, hatten wir ganz gute Momente. Aber beim letzten Pass, bei der letzten Aktion siehst du, dass die Qualität fehlt, die Genauigkeit. Da siehst du den Unterschied.“ Und der war am Donnerstag sehr deutlich zu sehen.