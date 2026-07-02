Zecken sehr aktiv: Die Borreliose-Gefahr steigt

146 FSME-Fälle wurden im Vorjahr in Österreich registriert. Gegen die von Zecken übertragene Erkrankung gibt es eine Impfung. Nicht so gegen Borreliose - mit bis zu 70.000 Erkrankungen pro Jahr. Heuer könnte die Gefahr besonders groß sein. Auch das Wespenjahr verspricht heiß zu werden.
Auf zwei große Gefahren wird im Zusammenhang mit Zecken immer wieder hingewiesen: FSME (entzündliche Erkrankung des Gehirns bzw. der Hirnhäute)und Borreliose (bakterielle Infektion). Laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurden im Vorjahr 146 FSME-Fälle in Österreich gemeldet, 24 allein in Tirol. Und das, obwohl es seit 50 Jahren eine Impfung gegen die Erkrankung gibt.
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