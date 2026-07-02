Zecken sehr aktiv: Die Borreliose-Gefahr steigt

Auf zwei große Gefahren wird im Zusammenhang mit Zecken immer wieder hingewiesen: FSME (entzündliche Erkrankung des Gehirns bzw. der Hirnhäute)und Borreliose (bakterielle Infektion). Laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurden im Vorjahr 146 FSME-Fälle in Österreich gemeldet, 24 allein in Tirol. Und das, obwohl es seit 50 Jahren eine Impfung gegen die Erkrankung gibt.