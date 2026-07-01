Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise

„Kein Kind der Traurigkeit“

Wobei er laut Nachrichtenagentur APA schon damals eingeräumt hat: „Ich bin kein Kind von Traurigkeit und habe viel Verständnis für jene, die gerne einmal ein Fest feiern.“ Später als Infrastrukturminister hat Hofer mit Herbert Kickl vor Alkohol und Drogen am Steuer gewarnt – das sei kein Kavaliersdelikt, sondern ein „No-Go“, lautete die Botschaft. Sie gilt bis heute.